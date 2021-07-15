Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Rize'nin Muradiye beldesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

RİZE - Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkılan 3 katlı binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarını devam ediyor.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in censız bedeni enkaz altından çıkartılmıştı. eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı ise arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın bulunduğu alandaki evler ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı.