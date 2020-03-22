Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı - Son Dakika

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı

6 saat önce

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla dün gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi.

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı, System.String[]

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla dün gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

SABAH BİNA ÖNÜNE GELDİLER

Binada yaşayanlar geceyi yakınlarının yanında, otel ve tahsis edilen yurtlarda geçirdi. Sabah bina önüne gelenler, bekleyişini sürdürüyor. Binaya girişlerine izin verilmeyenler, bir çözüm yolu arıyor.  Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

'GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR'

Bina sakinlerinden Cesim Amedi, tahliye kararının geç alınmış bir karar olduğunu söyleyerek "28 yıldır burada oturuyorum. Mağdur olduk, ne yapacağımızı şaşırdık ve sokakta kaldık. Gece boşalttık evi, ceketimizi aldık çıktık. Çöküntü varmış altta, kolonlar patlamış. Çoluk çocuk mecbur kaldık gece yarısı çıktık dışarı, gece otelde kaldık. Daha önce de bakmışlardı, binanın durumuna yüzde 60 sıkıntılı demişlerdi. Bu geç kalmış bir durum. Koronavirüs salgını nedeniyle her taraf sıkıntılı, sokağa çıkmak bile bizim için sıkıntılı bir durum. Şu an kalacak bir yerimiz yok, 6 nüfusla dışarda kaldık" dedi.

Günaydın Memişoğlu da "Dün akşam saatlerinde bir çatlama oldu, ses duyuldu. Rize Belediyesi'ne haber verildi. Belediye ekipleri geldi ve binanın tahliyesini sağladılar. Gece de gelip mühürlediler. Vali bey kriz masası oluşturdu. Ev bulamayan vatandaşlar öğretmenevine yerleştirildi, yurt açıldı, oraya yerleştirildi" diye konuştu.


Rize Belediyesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:21 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:04:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar evsiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]