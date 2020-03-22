Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi

6 saat önce

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Rize'de yıkılma riski taşıyan 11 katlı bina tahliye edildi, System.String[]

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan 11 katlı 44 daireli bina, tedbir amacıyla tahliye edildi. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde riskli olduğu tespit edilen binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında akşam saatlerinde çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanlarına yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.


Rize Belediyesi, Deprem, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:38 Kaynak: DHA

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