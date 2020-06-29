Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada (2) - Son Dakika

Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada (2)
O ANLARI ANLATTILARRize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sırasında bir yapının kısmen çöktüğü anları gören işçiler, konuştu.
O ANLARI ANLATTILAR
Rize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sırasında bir yapının kısmen çöktüğü anları gören işçiler, konuştu. Yıkım ekibi görevlisi Mesut Tüylüoğlu, yıkım sırasında her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bina makas sayesinde kat kat kesilerek, kontrollü bir şekilde boş tarafa yıkılır. Yüksek katlı binalarda yıkım budur" dedi.?Şantiye çalışanlarından Mirsade Macit de "Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gereken binalar için dün buraya geldik. Makinemizi indirdik. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık, yıkıma başladık. Yıkım esnasında herhangi bir hata ve tehlikeli durum söz konusu değil. Binanın yıkılması, olması gerektiği gibi gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:19 Kaynak: DHA
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