Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu - Son Dakika

- Rize'de yıkımına başlanan bina bir anda yerle bir oldu

RİZE - Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edildikten sonra yıkımına başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Binanın iş makinesinin değmesi ile tek seferde yıkılma anı ise kameralara yansıdı. Bir anda tozun dumana karıştırdığı görüntüler ise binaların sağlamlığı tartışmalarına da son vermiş oldu.