Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü - Son Dakika
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Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü

03.03.2022 19:15
Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü

Rize'de yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

Rize'de yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlarda 2 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Uzunköy köyünde yıldırım düşmesi sonucu çam ağacında çıkan yangın, Yusuf Ziya Yazıcıoğlu'na ait eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

İyidere ilçesi Çiftlik köyünde ise Süleyman Tüfekçi'ye ait evin çatısındaki güneş panellerine yıldırım düştü. Bunun üzerine elektrik kontağından çıkan yangın söndürüldü.

Yangınlarda 2 evde hasar meydana geldi.

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Yangın, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarda 2 ev zarar gördü - Son Dakika
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