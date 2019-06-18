Son Dakika Haberleri: Rize'de yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'de yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu Osman Özdem (65) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize'de yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu Osman Özdem (65) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sulak köyünde meydana geldi. Osman Özdem, evinin bahçesindeki ilkel teleferikle yüklerini taşırken yıldırım düştü. Olayda Osman Özdem ve yanındaki akrabası Gürsu Özdem yaralandı. Yıldırım düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Özdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Gürsü Özdem'in ise tedavisinin sürdüdüğü belirtildi.
 


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
Fındıklı, Rize, Güncel
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