Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi - Son Dakika
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Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

28.04.2022 11:16
Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, yayladaki bazı işletmelere zarar verdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, yayladaki bazı işletmelere zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, kışın kimsenin yaşamadığı Badara Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, bazı işletmelere girdi.

İşletme sahipleri, kardan kapalı yolun ulaşıma açılmasının ardından çıktıkları yaylada, işletmelerinin zarar gördüğünü fark etti.

İş yeri sahibi Fatma Keskin, gazetecilere, işletmelerini, kapı pencereleri kırık ve içi tamamen dağıtılmış vaziyette bulduklarını söyleyerek, "Kapı, cam, ne bulmuşlarsa kırmışlar. Raflarda bal, çay ve benzeri yiyecekler vardı. Her tarafı dağıtıp kavanozları kırdılar, çay paketlerini yere attılar. Sobanın kapağını açıp koltuğu dışarı çıkarttılar. Garip bir durum, üzüntülüyüz." dedi.

İşletmelerini yeni açtıklarını söyleyen Keskin, "Bize bir sürü masraf açıldı. Yaylaya 4 saat yürüyerek bugün ulaştık. Gördüğümüz manzara karşısında adeta şok olduk." sözlerine yer verdi.

Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi
Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi
Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi

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Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları işletmelere zarar verdi - Son Dakika


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