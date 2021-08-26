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Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı

26.08.2021 11:34
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, aşı olmadıkları için hastalığı şiddetli geçiren vatandaşlar nedeniyle hem yoğun bakım hem de Kovid-19 servislerinin dolduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, aşı olmadıkları için hastalığı şiddetli geçiren vatandaşlar nedeniyle hem yoğun bakım hem de Kovid-19 servislerinin dolduğunu söyledi.

Demiral, AA muhabirine, Rize'nin Kovid-19 aşı haritasında "mavi" olmasının mutluluğunu yaşadıklarını, ancak özellikle aşı olan vatandaşların, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak salgınla mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Kentte halen 18 yaş üstündeki yaklaşık 70 bin kişinin ilk doz aşısını olmadığının altını çizen Demiral, "Bir ay öncesinde kapattığımız yoğun bakım ve ikiye inen Kovid-19 yoğun bakım servisimiz şu anda dolu, yatışta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Acilde yoğun bakım bekleyen hastalarımızı bekletmek, il dışına sevk için talep oluşturmak zorunda kalıyoruz. Yoğun bakım servis sayımızın yanı sıra Kovid-19 servis sayımızı 5'e çıkarmamıza rağmen önümüzdeki günlerde bir servis daha açma ihtiyacı oluştu." diye konuştu.

"Aşılamada ulaştığımız sayılar bizi her ne kadar mavi kategoriye soksa da yeterli değil." ifadesini kullanan Demiral, ciddi sayıda yoğun bakım ve Kovid-19 servisi ihtiyacı oluştuğunu, her sabah acil serviste yatış için bekleyen, yoğun bakım için bekleyen, nitelikli, tümör, kanser ve acil cerrahisi için yer bekleyen hastaların olduğunu vurguladı.

Demiral, alınan tedbirler sayesinde yaz mevsimi başında vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını anımsatarak, "18 yaş üstünde henüz yaklaşık 70 bin vatandaşımız aşılanmalı ama diğer taraftan bizler yaza girişte nasıl azalttıysak vakaları, maske, mesafe, temizlik önlemleriyle çok güzel rakamlara inmiştik Kovid-19 hasta sayısında, yine o günleri arzuluyoruz. Bunun için de kesinlikle mavi kategoride olmak bizi rehavete sürüklememeli." ifadelerini kullandı.

Servislerde yatan, aşısını olmuş Kovid-19 hastalarının tedavi süreçlerinin ve sürelerinin, aşı olmayan hastalara göre daha kolay ilerlediğine dikkati çeken Demiral, Kovid-19'a karşı aşının koruyuculuğuyla ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışındaki bilimsel yayınların dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

"Aşının ötesinde pandemiyle mücadelenin başka bir yöntemi yok"

Aşı olmamak için direnen, aşıyla ilgili olumsuz iddialara inanan vatandaşlara da çağrı yapan Demiral, şunları kaydetti:

"Diğer illerde de izliyoruz, sosyal medyaya da görüyoruz; hakikatten sosyal medyadan etkilenerek aşı olmayan vatandaşlarımızın serzenişlerini, yanlış yönlendirildiğine dair serzenişlerini izliyoruz. Bizlerin de aşı olmayan ama son zamanda özellikle bu artışla birlikte aşı olan pek çok dostumuz, eşimiz, hatta bunların arasında bir miktar sağlık çalışanımız da oldu. Dolayısıyla kesinlikle uyarıyoruz; bizim şu anda elimizde bilimsel verilerle yapabileceğimiz tek şey aşı. Aşının ötesinde pandemiyle mücadelenin başka bir yöntemi yok. Dolayısıyla aşılara güvenme durumundayız."

Demiral, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de Kovid-19'a karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini hatırlatarak, "FDA tarafından BioNTech'e onay da verildi. Önceden bunu iddia eden aşı karşıtı vatandaşlarımızın artık FDA onayına da herhalde diyecekleri bir şey yoktur, diye düşünüyorum. Hani 'FDA onay vermemişti, çok da BioNTech desteklenmiyor' şeklinde bir iddia vardı ama bu onay da çıktı görüyoruz ki. Dolayısıyla yanlış yönlendirmemek lazım insanları." değerlendirmesinde bulundu.

Rize'de vatandaşların duyarlılığı sayesinde Kovid-19 vaka sayısında ciddi azalmaların olduğu dönemleri yeniden başarabileceklerini ifade eden Demiral, "Tekrardan, sadece normal hastaların yatışının olduğu, Kovid-19 hasta sayısının azaldığı günleri özlemle bekliyoruz. Çünkü ilimizde aldığımız bir karar daha oldu; acil olmayan ameliyatları erteledik bir süre. Çünkü hastaları yatıracak yer oluşturamıyoruz. Haliyle vatandaşlarımızın bu konuda desteğini aldık. Anlayışla karşıladılar. Acil ameliyat gerekmeyen hastalarımızın ameliyatlarını bir süre erteledik. Bu konuda hem teşekkür ediyoruz onlara hem de bir süre daha anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Rize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı - Son Dakika


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