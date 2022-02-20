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Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü - Son Dakika

Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü

20.02.2022 18:25
Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü

Rize'de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü.

Rize'de derenin üzerinden geçen yol çökünce taş kamyonu içerisine düştü.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Pazar Caddesi'nde bir taş kamyonu, yolda beklediği sırada üzeri kapanmış derenin üstünden geçen yol çöktü ve kamyon dere yatağının içerisine düştü. Yan yatan kamyon sürücüsü, kendini dışarıya atarak hemen olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kamyon düştüğü çukurdan olay yerine çağırılan vinç vasıtası ile çıkarıldı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü

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Yeniköy, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de yol çökünce kamyon dere yatağına düştü - Son Dakika
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