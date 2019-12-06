Son Dakika Haberleri: Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı

7 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı, System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize istikametinden Artvin'in Hopa ilçesi istikametine giden İsmail Bilgi kontrolündeki 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı engelledi. - RİZE

Artvin, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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