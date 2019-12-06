Son Dakika Haberleri: Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Son Dakika Güncel Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

RİZE'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Rize'de yolcu otobüsü alev alev yandı, System.String[]

RİZE'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi.

Yangın sabah saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 34 DY 6499 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde Artvin yönüne seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
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