Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

10.03.2022 18:09

Rize'de yolcu otobüsünde valiz içerisinde eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Rize'de yolcu otobüsünde valiz içerisinde eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize ve Malatya emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında Fındıklı ilçesi polis uygulama noktasında bir otobüs durduruldu.

Otobüsteki aramada, başkasına ait kimlik ve buna ait bilgileri kullandığı tespit edilen A.D'nin valizinin dış bölmesi ile iç kısmı arasındaki bölmeye zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.D, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti

Fındıklı, Malatya, Eroin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:15 Mezarlıkta define aramaya çıktılar, 4 kişi bekçiler tarafından suçüstü yakalandı
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 18:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement