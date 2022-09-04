Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti

04.09.2022 16:38
Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti

Rize'de yoldan çıkarak askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de yoldan çıkarak askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürgen köyünde Abdurrahman Pehlivan (65) idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Uçuruma yuvarlanmadan yol kenarındaki taşlara askıda kalan kamyonetten taşlık bölgeye atlayan sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - RİZE

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Kaynak: İHA

Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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