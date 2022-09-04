Olay, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürgen köyünde Abdurrahman Pehlivan (65) idaresindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Uçuruma yuvarlanmadan yol kenarındaki taşlara askıda kalan kamyonetten taşlık bölgeye atlayan sürücü ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - RİZE

Kaynak: İHA

Güneysu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de askıda kalan kamyonetten atlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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