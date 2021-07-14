Araçlar su altında kaldı, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Araçlar su altında kaldı, iş yerlerini su bastı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ile araçlar su kalırken, birçok iş yerini su bastı.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.