Rize'de selde kaybolan 3 kişinin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesinde kaybolanların Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert, Güneysu ilçesinde ise Halil Arıcı olduğu bildirildi. Olayla ilgili bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan yaşan sel felaketi nedeniyle bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gittiği bildirildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)