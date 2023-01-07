Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada - Son Dakika
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Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada

07.01.2023 16:54
Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, taşkın önleme kapsamında istinat duvarı yapılan yol, dere yatağına çöktü.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, taşkın önleme kapsamında istinat duvarı yapılan yol, dere yatağına çöktü. Son anda 1 kişinin kaçarak kurtulduğu yolun çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Şairler Mahallesi'ndeki Şairler Deresi'nde, taşkın önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması başlatıldı. Ekiplerin güvenlik önlemi alarak tek şeridini ulaşıma kapattığı mahalle yolu, aniden dere yatağına çöktü. Bu sırada çalışmaları izleyen 1 kişi, son anda kaçarak kurtuldu. Yolun çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahallede yaşayan Nusret Baltacı, "Yolda onarım çalışması vardı. Ulaşım tek şeritten veriliyordu. Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü. Bu derede daha önce de taşkınlar oluyordu. Bu sabah da yol dereye çöktü" dedi.


Kaynak: DHA
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Çayeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada - Son Dakika

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