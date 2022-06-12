Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü - Son Dakika
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Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü

12.06.2022 18:40

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı.

İlçeye bağlı Zilkale köyünde ev ve arazilere ulaşmak için ilkel yöntemle kurulan teleferiğe binen Nuray Özdemir ve Sevda Bilaloğlu, halatın kopması sonucu sarp ve kayalık araziye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, UMKE ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kadın, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuray Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sevda Bilaloğlu'nun ise tedavisi devam ediyor.

Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü
Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de yük taşımada kullanılan teleferikten düşen iki kadından biri öldü - Son Dakika
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