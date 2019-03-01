Son Dakika Haberleri: Rize'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Rize'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor

52 dakika önce

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyorRize'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Çamlıhemişin ve İkizdere ilçelerinde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentin bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden Çamlıhemişin ve İkizdere ilçeleri de beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışı sebebi ile araçların karla kaplı yolda çıkmakta zorlandığı görüldü. Havaların son günlerde güneşli geçtiği bölgede, ani bastıran ve dallarında açan çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Bu arada, Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve İyidere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:32 Kaynak: DHA

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