Son Dakika Haberleri: Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği
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Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Rize merkez yurtlarda kalan öğrenciler, Rize sahili ve şehir merkezinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Rize merkez yurtlarda kalan öğrenciler, Rize sahili ve şehir merkezinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

"Rize'mizi Kirletme" sloganıyla yaklaşık 100 öğrenci, yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonunda 500 kilogram çevresel atık topladı.


Öğrencilerden Cemal Yılmazer, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Yurtlarda kalan arkadaşlarımızla çevre ve doğa kirliliğine dikkat çekmek istedik. Daha temiz Rize için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir." diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere çay ikram edildi.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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