Son Dakika Haberleri: Rize'de Zabıta Ekipleri Sahile Kurulan Masaları ve Sobalar Kaldırdı

Rize'de Zabıta Ekipleri Sahile Kurulan Masaları ve Sobalar Kaldırdı

2 saat önce

Rize'de zabıta ekipleri sahile kurulan masaları ve sobalar kaldırdıRİZE - Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahil dolgu parkındaki kaldırımlara konulan soba, masa ve sandalyeleri kaldırdı.

Rize'de zabıta ekipleri sahile kurulan masaları ve sobalar kaldırdı

RİZE - Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahil dolgu parkındaki kaldırımlara konulan soba, masa ve sandalyeleri kaldırdı.
Rize Sahili'nde hizmet veren işletmelerin yürüyüş alanına yerleştirdiği masa ve sandalyelerle soğuğu engellemek için kurduğu sobalar, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Gündüz saatlerinde başlayan kaldırma işlemleri akşam saatlerine kadar devam etti.
Sahil parkında vatandaşın kullanım alanı olan yürüyüş alanlarını yönetmeliğe aykırı bir şekilde kullanmamaları konusunda iş yeri sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, sahil parkından vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir şekilde istifade etmesinin devam etmesi amacıyla denetimlerin düzenli bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

Rize Belediyesi, Rize, Zabıta, Ekonomi, Güncel
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