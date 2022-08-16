Kimlik, para ve çeşitli eşyalar bulunan çantada bir otele ait kart da bulan Eroğlu, otel yetkililerine ulaşarak durumu aktardı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

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