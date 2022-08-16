Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

16.08.2022 12:57
Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi.

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi.

Rize Belediyesinde görevli zabıta memuru Cevdet Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bankların yanında kadın çantası buldu.

Kimlik, para ve çeşitli eşyalar bulunan çantada bir otele ait kart da bulan Eroğlu, otel yetkililerine ulaşarak durumu aktardı.

Çantanın sahibi Ürdünlü Dua'a Ahmad Hussein Faraj, Rize Belediyesine gelerek eşyalarını teslim aldı.

Faraj, çantasını bulan zabıta memuru Eroğlu'na teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Bakırköy Belediyesi Balıkçılar çarşısını yıkıyor Bakırköy Belediyesi Balıkçılar çarşısını yıkıyor DATÇA'DA DENİZE DEV ORFOZ BALIĞI HEYKELİ DATÇA'DA DENİZE DEV ORFOZ BALIĞI HEYKELİ Kağıthane Belediyesinin gençlere tecrübe kazandıran 'Deneyim Okulu' projesi tanıtıldı Kağıthane Belediyesinin gençlere tecrübe kazandıran 'Deneyim Okulu' projesi tanıtıldı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement