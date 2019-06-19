Rize'deki asayiş uygulamasında 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi
1 saat önce
Rize'de yapılan asayiş uygulamasında şehirlerarası otobüs içerisinde 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
'de yapılan asayiş uygulamasında şehirlerarası otobüs içerisinde 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Fındıklı
ilçesinde bulunan Polis
Uygulama Noktasında şehirlerarası otobüs içerisinde V.Ç. isimli şahıstan 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Yapılan çalışmalar sonrasında V.Ç. isimli şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.T. ve A.A.A isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şahıslardan V.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, A.T. ve A.A.A. isimli şahıslar ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı. - RİZE
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