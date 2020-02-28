Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Rize'de planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Rize'de planlanan bazı etkinlikler iptal edildi.

Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenleyeceği konserin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi de bugün gerçekleştirecekleri ASKON Rize Şubesi 1'inci Olağan Kongresi'ni ileri bir tarihe erteledi.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı da yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart pazar günü yapılması planlanan "13. Petranboard Kayak Şenliği"nin iptal edildiğini duyurdu.

Kaymakçı, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Suriye, İdlib, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:01:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'deki bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]