Rize'deki boğa yarışmasının sonu kötü bitti! Deliye dönen boğalar, vatandaşların arasına girdi - Son Dakika
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Rize'deki boğa yarışmasının sonu kötü bitti! Deliye dönen boğalar, vatandaşların arasına girdi

06.06.2022 13:20

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılan 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali'ndeki boğa yarışmalarının sonunda, arenadan kaçan boğalar, vatandaşların arasına daldı. Korku dolu anlar yaşandı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 26'ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi. Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi.

Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı

SEYİRCİLER PANİK YAŞADI

Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu. Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı

SAHİPLERİ TEK TEK YAKALADI

Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı
Rize'deki güreşlerde ortalık toz duman oldu! Arenadan kaçan boğalar, insanların arasına daldı
Rize'deki rodeo benzeri oyunun sonu kötü bitti! Çılgına dönen boğalar, vatandaşın arasına daldı
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Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'deki boğa yarışmasının sonu kötü bitti! Deliye dönen boğalar, vatandaşların arasına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'deki boğa yarışmasının sonu kötü bitti! Deliye dönen boğalar, vatandaşların arasına girdi - Son Dakika
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