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FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ - Son Dakika

FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ

25.12.2021 15:17

RİZE'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde ikram edilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

RİZE'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde ikram edilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi. Hamsiden yapılan 132 çeşit lezzet ise görücüye çıktı.

Rize Belediyesi tarafından bu 6'ncı Hamsi Festivali düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festivalde mangalların yakılması ile beraber vatandaşlar alanda uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2,5 ton hamsi tüketildi. Hamsiyi yiyen vatandaşlar kemençe ve tulum ezgileri eşliğinde bol bol horon oynadı.

HAMSİDEN 132 ÇEŞİT LEZZET TANITILDI

Festivalde hamsiyle yapılan gibi 132 çeşit lezzet vatandaşlara tanıtıldı. Mantı, Adana kebap, pizza, sarma, suşi gibi hamsi ile yapılan ürünler arasında en çok dikkati hamsili tatlılar çekti.

BEREKETLİ BİR SEZON İÇİN PROTOKOL AĞ ATTI

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ında katıldığı programda protokol üyeleri balık sezonunun bereketli olması için sahneden temsili ağ attı. Karadenizli ses sanatçıları Herem ve Ekin Uzunlar'ın sahne aldığı programa katılanlar horon oynayarak türkülere eşlik etti.

'GENÇLERLE GÜZEL BİR ETKİLİK OLDU'

Pandemi sürecinde böyle bir etkinliği ihtiyaç olduğunu belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin 'Gençlerinde yoğun katılımı ile güzel bir etkinlik oldu. Hamsi bu yıl bizi biraz erken terk etti ama yakalayabildiklerimizi burada Rizelilere ikram ediyoruz. Ayrıca hamsiden yapılan 132 tane yeni lezzet katılımcılara tanıtıldı' dedi.

HAMSİLİ BAKLAVADAN TATDILAR

Hamsili baklava tadan Nurhan Çilingir, 'İlk kez yedim. Önyargı ile aldım ama bence güzel olmuş,yoğun bir hamsi tadı yok, bence yapılabilir' ifadelerini kullandı.

Hamsi ızgara almak için sıraya giren Servet Çeltek 'Kokuyu aldık buraya geldik. Yarım saattir sıradayız, 15 dakika daha bekleriz. Ama sırasının sonunda harika bir lezzet var, beklemeye değer' dedi.

Fatma Uzun da "Fiyatı son zamanlarda arttı, hamsiye hasret kalmıştık. Hamsiden yapılan bir çok yemekte var. Hamsiye doyduk? şeklinde konuştu.

FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ
FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ

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Rize Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FESTİVALDE 2,5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ - Son Dakika
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