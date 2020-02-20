Rize'deki hastaya ait bilgileri sosyal medyadan paylaşan personele soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'deki hastaya ait bilgileri sosyal medyadan paylaşan personele soruşturma - Son Dakika

Rize'deki hastaya ait bilgileri sosyal medyadan paylaşan personele soruşturma

7 saat önce

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu anlaşılan hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Rize'deki hastaya ait bilgileri sosyal medyadan paylaşan personele soruşturma, System.String[]

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle müşahede altına alınan ve tetkikler sonucu mevsimsel grip olduğu anlaşılan hastaya ait bilgi ve belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık personeli hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs iddialarına konu olan hastanın, 10 kişilik grupla Tayland'a gittiğini, 3 gün önce İstanbul üzerinden Rize'ye geldiğini belirtti.

Hastanın, 19 Şubat sabah saat 03.00 sularında baş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle Rize Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu aktaran Tepe, hastayı, riskli bölgeye seyahat öyküsü olduğu ve grip benzeri bir tabloyla başvurduğundan her tür ihtimale karşı izole bir ortamda gözlem altına aldıklarına işaret etti.

Tepe, hastadan gerekli numunelerin alındığını ve Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek Ankara'ya gönderildiğini kaydederek, "Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tuttuğumuz hastanın testleri tamamlanmış, Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil, mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. Hasta bugün taburcu edilecek." ifadesini kullandı.

Bu süreçte hastaya ait gizli tutulması gereken bilgi ve belgeleri kendi sosyal medya hesabından paylaşmak suretiyle hem hasta mahremiyetini gözetmeyen hem de kamuoyunun mevcut endişesini gereksiz yere artıran sağlık personeli hakkında ivedi olarak idari soruşturma açıldığını kaydeden Tepe, Rize'de kesin olarak herhangi bir koronavirüs vakası ve şüphesi olmadığını belirtti.

Tepe, vatandaşları, mümkün mertebe her tür gripten korunmak amacıyla sık sık el yıkamaları, kapalı ve kalabalık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Mustafa Tepe, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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