Rize'deki kayıp olayında şüphelinin gösterdiği yerden ceset çıkmadı - Son Dakika

Rize'de 168 gündür kayıp olan şahıs için Y.Ş.'nin itirafı üzerine Pazar ilçesinde iş makinesi ile başlatılan arama çalışması bir bulguya rastlanamayınca son buldu.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) kayıp olayında Y.Ş. isimli bir şahsın itirafı üzerine çalışma başlatıldı. Gömdüklerini iddia ettikleri Pazar Kız Kalesi'nin karşı kısmında bulunan kayalık bölgelerde iş makineleri ile yapılan kazı çalışmasında Zehir'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kazı bölgesinden numuneler alan Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma kapsamında incelemelerini numuneler üzerinden gerçekleştirecek.

Y.Ş. isimli şahsın gözaltında olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE