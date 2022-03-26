Rize'deki kayıp şahıs cinayetinde kadavra köpekleriyle ceset arandı - Son Dakika
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Rize'deki kayıp şahıs cinayetinde kadavra köpekleriyle ceset arandı

26.03.2022 12:23
Rize'deki kayıp şahıs cinayetinde kadavra köpekleriyle ceset arandı

Rize'de iş makineleri ile karada, dalgıçlarla denizde aranan kayıp şahıs bu kez kadavra köpekleri ile arandı.

Rize'de iş makineleri ile karada, dalgıçlarla denizde aranan kayıp şahıs bu kez kadavra köpekleri ile arandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine iş makinesi ile deniz kenarında arama yapılan bölgede deniz içerisinde dalgıçlar tarafından da yapılan aramanın ardından şimdi de kadavra köpekleri ile arama gerçekleştirildi. Pazar Kız Kalesi mevkiinde, deniz kenarındaki kayalık bölgede gerçekleştirilen aramada kadavra köpeklerinin de bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.

Dursun Zehir'in kayıp olayındaki şüpheli torunu Kerem Bekar, itirafçı Yasin Ş., Enes G. ve son olarak dün gözaltına alınan S.Y.'nin gözaltında bulunduğu olayda şahısların bugün Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - RİZE

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Kadavra, 6 Ekim, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki kayıp şahıs cinayetinde kadavra köpekleriyle ceset arandı - Son Dakika


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