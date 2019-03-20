Son Dakika Haberleri: Rize'deki Kazalar Mobese Kameralarında

Rize'deki Kazalar Mobese Kameralarında

4 dakika önce

RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Rize'deki Kazalar Mobese Kameralarında, System.String[]
RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki cadde ve kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar anbean kaydediliyor. Mobese'lere yansıyan kazaların en çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşandığı dikkat çekerken, görüntülerde bazı yayaların ise saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

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