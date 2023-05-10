Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu

Millet İttifakı seçim çalışmalarına Rize'de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı miting öncesi alanda görsel bir şölen yaşandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Sunucunun bekleyen vatandaşları coşturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Elektronik müzik eşliğinde el hareketleri yapan kalabalık ortaya renkli görüntüler çıkardı. O anlarda "Hak hukuk adalet" sloganları atıldı.

İMAMĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anları sosyal medyadan "Rize mutlu, ben mutlu" notuyla paylaştı.