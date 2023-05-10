Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu - Son Dakika
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Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu

10.05.2023 20:29

Millet İttifakı'nın Rize mitinginde yaşanan görüntüler, adeta diskoyu andırdı. Alana gelen kalabalık hep birlikte müziğe eşlik ederken, "Hak hukuk adalet" sloganları atan ve el hareketleriyle görsel şölen yaptı.

Millet İttifakı seçim çalışmalarına Rize'de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı miting öncesi alanda görsel bir şölen yaşandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Sunucunun bekleyen vatandaşları coşturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Elektronik müzik eşliğinde el hareketleri yapan kalabalık ortaya renkli görüntüler çıkardı. O anlarda "Hak hukuk adalet" sloganları atıldı.

İMAMĞLU PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anları sosyal medyadan "Rize mutlu, ben mutlu" notuyla paylaştı.

Rize'de coşkulu anlar! Miting alanı bir anda diskoya döndü, ortaya renkli görüntüler çıktı
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Millet İttifakı, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu - Son Dakika
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