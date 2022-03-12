Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı - Son Dakika
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Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı

12.03.2022 11:41
Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı

Rize'de geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen öğrenci servisi kazası ile ilgili Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü olmak üzere iki kişi açığa alındı.

Rize'de geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen öğrenci servisi kazası ile ilgili Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü olmak üzere iki kişi açığa alındı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde 7 Mart'ta meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, Bıyık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı. Olayda servis şoförü İsmail Bıyık'ın annesi Fatma Bıyık hayatını kaybederken, 1'i ağır 13 öğrenci ise yaraladı. Meydana gelen servis kazasından önce yaralı şoför İsmail Bıyık hakkında, Güneysu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 7 Aralık 2021 tarihinde 6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçe ile şikayetler oluşturulduğu ortaya çıktı. 6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçede, öğrencileri okul saatinden 1 saat önce alarak okulun uzağında bıraktığı, okul çıkış saatinden ise 2 saat sonra aldığı, bu sırada ise başka bir okula servis hizmeti verdiği ve hız yaparak servis güvenliğini tehlikeye attığı iddiaları yer almıştı.

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe de olayda ihmali olanlarla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması yönünde başvurusu olmuştu. Olayın hemen ardından harekete geçen yetkililer tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü M.A. ve şef R.D. açığa alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - RİZE

Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı
Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, İsmail Bıyık, Pazartesi, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'deki öğrenci servisi kazası ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde biri şube müdürü iki kişi açığa alındı - Son Dakika
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