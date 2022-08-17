Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi - Son Dakika
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Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi

17.08.2022 10:57
Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi

RİZE'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

RİZE'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında 60 hasta, 15 dakika içinde tahliye edildi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının bodrum katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü. Eriyen plastikler nedeniyle binayı ise yoğun duman sardı. İçerideki 60 hastanın, 15 dakika içinde görevlilerce tahliye edildiği belirtildi. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de hastane yangını; 60 hasta tahliye edildi - Son Dakika
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