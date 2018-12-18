Rize'deki Saldırıda Yaralanan Personel Şube Müdüründen İyi Haber
1 saat önce
Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Rize
'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin şehit edildiği silahlı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can
Köksal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
11 Aralık
tarihinde Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit edildiği olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise çıkartıldığı öğrenildi. Personel Şube Müdürü Polat'ın bağlı olduğu yaşam ünitesi cihazlarından ayrıldığı ve işaret dili ile iletişim kurduğu belirtildi.
Öte yandan aynı saldırıda yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da tedavisinin serviste devam ettiği öğrenildi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:29 Kaynak: İHA
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