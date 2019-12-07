Son Dakika Haberleri: Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor
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Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor

6 saat önce

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.

Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor, System.String[]

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.


Merkez Tophane Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 3 cephesinden 2'si ilgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kapandı. Geriye kalan tek cephesini de sarmaya başlayan sarmaşıklar nedeniyle ev ilginç bir görünüm kazandı.


Kimi insanlar için hoş görüntüye sahip olan ev bazı insanlar için ise fazla korkutucu. Evin korkunç göründüğünü dile getiren Paşa Gür isimli genç "Daha önce böyle bir ev hiç görmedim, çok ilginç, değişik. Böyle bir evde yaşamak istemem. Çok değişik, otların içinde bir ev resmen. Korkutucu bir ev" ifadelerini kullandı. - RİZE

Mustafa Kemal Atatürk, Tophane, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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