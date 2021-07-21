Rize'deki sel ve heyelanda AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışması kameraya yansıdı - Son Dakika

Rize'de, şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve heyelan sonucu yıkılan 3 katlı binada AFAD ekiplerinin yürüttüğü zorlu arama kurtarma çalışmasının görüntüsü paylaşıldı.

Rize Valiliği tarafından paylaşılan arama kurtarma görüntülerinde, kentte 14 Temmuz Çarşamba akşamı etkili olan şiddetli yağışın ardından merkeze bağlı Muradiye beldesinde, Cemal (67) ve eşi Hacere Mert'in (59) bulunduğu 3 katlı binanın yıkılmasının ardından ekiplerce başlatılan çalışmalar yer alıyor.

Görüntülerde, moloz yığınlarının altında güçlükle ilerleyebilen AFAD ekipleri, ilk olarak halen kayıp olarak aranan Batuhan Delihasan'ın aracına ulaşıyor. Delihasan'ın otomobilde olmadığının görülmesinin ardından ekipler, yanlarında bulunan aletlerle moloz yığınlarını aşmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaşayan Cemal ve Hacere Mert çifti, heyelanın yıktığı üç katlı evlerinin enkazı altında kalmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşılan çift, 16 Temmuz Cuma günü son yolculuklarına uğurlanmıştı.