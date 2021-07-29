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Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor

29.07.2021 10:18
Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor, System.String[]

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba günü merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının, 59 dalgıç, 163 arama kurtarma personeli ve 5 köpekli arama timiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 gemi, 2 kontrol bot, 2 su altı arama robotu ve 51 personelle Taşlıdere mevkisinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca bölgede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter ve 1 JİKU keşif için görevlendirilmiştir. Bölgede toplam 2 bin 656 personel ve 787 araç görevlendirilmiştir." bilgisi verildi.

Afet nedeniyle ilk etapta 288 trafo merkezinde 24 bin aboneye enerji verilemediği ifade edilen açıklamada, trafo hasarlarının tamamının giderildiği ve tüm abonelere enerjinin ulaştırıldığı belirtildi.

İLBANK tarafından yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda il genelinde içme suyu ve kanalizasyon problemlerinin giderildiği vurgulanan açıklamada, bütün yolların ulaşıma açıldığı, afet bölgelerinde 55 araç ve 150 personelle iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki 7 bin 122 kilometre köy yolu ağının 1456 noktasında hasar oluştuğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Özel İdaresi yetki alanında bulunan 346 köyün 143'ünde, 2 bin 894 köy içi bağlantı yolundan 426'sı afetten dolayı kapanmış, 425'i ulaşıma açılmıştır. Çalışmalara 227 araç ve 222 personelle devam edilmektedir. İl Özel İdaresi yol ağındaki selden zarar gören bölgelerin yüzde 97'lik bölümünde altyapı hasar tespit çalışmaları yapılmış olup 153 milyon 671 bin 948 lira hasar tespit edilmiştir. 112 sağlık ve UMKE kurtarma ekipleri, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarına ek olarak, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde oturan yaşlı ve hastalar başta olmak üzere 109 vatandaşımızı evlerinde ziyaret etmiştir. 5 vatandaşımızın yaralandığı sel ve heyelan afetinde, yaralıların tamamı tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir."

Türk Kızılay tarafından 115 bin 991 kişiye ulaşıldığı, 2 bin 660 vatandaşa sıcak yemek hizmeti sunulduğu belirtilen açıklamada, 336 hanede 599 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildiği ifade edildi.

İl genelinde 13 ekiple hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saha incelemeleri devam etmekte olup 157 konutun nakledilmesi, 155 bina için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 104 binanın ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. 261 bina ise afet etkisiz olarak değerlendirilmiştir. Dere ıslahıyla ilgili hasar tespitleri, 8 kilometre dere yatağında kıyı oyulması 25 menfez, 3 köprü deformasyonu 340 metre duvar yapılması şeklinde belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalarda 403 bin 531 metreküp rusubat dere yataklarından kaldırılmıştır. Güneysu Minder Deresi'nin kapalı kesiti açılmış ve kanal yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Dere yataklarında 590 bin 740 metreküp rusubat temizliği, 28 bin 800 metre taşkın kontrol tesisi, 75 tersip bendi ve moloz bariyeri, 150 menfez, 45 köprü yapılması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce 9 ana grup sahasında 64 iş makinesi ve 127 personelle çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Güneysu, Çayeli, Rize, Sel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika


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