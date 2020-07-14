Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor

Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor Rize'de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor

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RİZE - Rize'de şiddetli yağış ile meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış önce Rize'nin İkizdere ilçesi daha sonra Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun ve Havva Tüysüz isimli 2 vatandaşın hayatını kaybettiği selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yağmurun dinmesi ile kapalı olan 12 köy ve mahalle yolunun açılması için görevliler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.

Öte yandan balçığa bulanan Çayeli ilçe merkezi ve Madenli Belde merkezinde toprak altında kalan araçlar iş makineleri ile çıkartılırken balçık temizleme çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çayeli, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki selin ardından temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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