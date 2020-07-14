Rize'deki selin meydana getirdiği hasar havadan görüntülendi - Son Dakika
Rize'deki selin meydana getirdiği hasar havadan görüntülendi
Selin meydana getirdiği hasarın havadan görüntüleri RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.
Selin meydana getirdiği hasarın havadan görüntüleri RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı.
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14.07.2020 15:28:49. #1.13#
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