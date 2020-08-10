Rize'deki şiddetli yağış sonucu oluşan heyelanda bir araç toprak altında kaldı - Son Dakika

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde heyelanların da yaşanmasına neden oldu. Heyelanda bir araç toprak altında kalırken, araçtaki 4 kişi çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

Rize'de bugün etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi, yolda seyir halindeki bir otomobil heyelana maruz kaldı. Gündoğdu- Veliköy yolunda yağışın etkisiyle kayan toprak bir otomobili sürüklerken, otomobildeki 4 kişi çevrede bakkallık yapan Turhal Yavaşı'nın yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine toprak kayan araçtaki vatandaşların dışarıya çıkmasına yardımcı olan Turhal Yavaşı, yaptığı açıklamada, "Yağmurun etkisiyle bir ses duyduk. Bir çığlık sesi geldi, arabanın toprak altında kaldığını gördük, arkadaki kapı açılmıyordu, bayanlar çıkamıyordu, kapıyı zorla açtık, onları dışarı çıkardık. Şöför dahil araçtakilerin durumları iyiydi, korkmuşlardı" dedi.

(İHA)