Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit, yol açma ve tahliye çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Rize'deki şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit, yol açma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kentte etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmaları, Karayolları ve DSİ ekiplerince de yol açma çalışmaları başlatıldı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte şiddetli yağışa bağlı meydana gelen afet nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

AFAD ekiplerince Çayeli ve İkizdere ilçelerinde zarar ziyan tespit çalışması sürüyor.

Ekipler, köylerdeki hasar tespit çalışmalarına ise yağışın durmasının ardından yolların ulaşıma açılmasıyla başlayacak.

AFAD, AKUT, JAK ve UMKE ekipleri tarafından Madenli beldesi, Çayeli ilçesine bağlı Sarısu ve Köprübaşı köylerindeki toplam 83 kişi dün akşamdan itibaren mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Mahsur kalan AKUT ekipleri de helikopterle bulundukları yerden alındı

Rize Çayeli Ağaran Şelalesi'ne dün araçları ile gezinti amacıyla giden biri 4 yaşında 5 kişi mahsur kaldı. Bu kişiler AFAD'ı arayarak, yardım istedi.

Gece ulaşılamayan kişiler için iş makinesi operatörleriyle AKUT ekipleri sabah saatlerinde bölgeye hareket etti.

Etkisini sürdüren yağış nedeniyle ekipler yoldayken yeniden heyelan meydana geldi. Bu nedenle ekipler bulundukları yerde mahsur kaldı ve ilerleyemedi. Aralarında AKUT ekibinin de bulunduğu 9 kişi, Ankara Jandarma Havacılık Komutanlığı'ndan gelen askeri helikopterle bulundukları yerden alındı.

Ekiplerden yardım talebinde bulunan diğer 5 kişi ise farklı bir noktadan iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı.

Çayeli Kaptanpaşa yolunda ulaşım tek şeritten veriliyor

Kızılay ekipleri de bölgede 5 araç ile 1050 koli su, 150 koli kumanya, 270 koli de meyve suyu dağıttı.

DSİ'nin haricinde Rize Belediyesi ekipleri de Madenli beldesine sevk edildi. Ayrıca, Çayeli Kaptanpaşa yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Madenli'de 15, İkizdere'de ise 10 iş makinesi ulaşım için çalışıyor. İl Özel İdaresine ait 17 ekip de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bölgede aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor.