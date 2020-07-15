Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından ekiplerce 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından ekiplerce 125 kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi.

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Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespitinin yanı sıra Karayolları, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.


Yetkililerden alınan bilgiye göre, şiddetli yağışa bağlı afet nedeniyle 3 ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

AFAD tarafından Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 5 ayrı ekiple hasar tespit çalışması sürdürülüyor. Ulaşıma açılan köylerdeki çalışmalara ise bugün başlanacak.

UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleri tarafından Çayeli'nin Madenli beldesi ve köylerinde, afetin yaşandığı 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.


Ağaran Şelalesi bölgesinde konakladıkları otellerde mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için yol açma çalışmaları devam ediyor. Oteller bölgesine ulaşımı sağlayan yolda üç ayrı noktada çökme yaşanması ve toprağın kaygan olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ilerlediği öğrenildi.

Rize Arama Kurtarma ekipleri, araçla ulaşım sağlanamayan Ağaran Şelalesi bölgesine yürüyerek bir miktar gıda ve ilaç ulaştırdı.

Kızılay ekipleri de bölgede 5 araçla gıda ve su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dün gece itibarıyla bölgede 2 bin koli su, 250 koli kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

DSİ, İkizdere, Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinde yaşanabilecek yeni su taşkınlarını önlemek için tahkimat çalışmalarına devam ediyor. Rize Belediyesi ve ilgili belediye ekipleri de destek sağlıyor.

Bölgede halen Yeşilırmak, Abdullahhoca, Düzgeçit, Yamaç, Ortaköy, Güzeltepe köyü ve Ağaran Şelalesi yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ekipleri, sel ve heyelan yaşanan noktalarda 32 iş makinesiyle ulaşımın yeniden sağlanması için çalışıyor. İl Özel İdaresine ait 17 ekip de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, selde yaralanan 1 çocuğun tedavisinin sürdüğünü, diğer yaralıların ise taburcu edildiğini bildirdi.

Etkisi azalan yağmur, bölgede aralıklarla devam ediyor.

İkizdere, Madenli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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