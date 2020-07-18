Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

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Zarar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli merkezde 35, Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde 65, Şairler Deresi ve Eskipazar Mahallesi'nde 25 iş yeri, araç, ev eşyaları sel ve heyelandan zarar görenlerle ilgili 125 tespit yapıldı.

Çayeli'nde vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira ödenek Çayeli Kaymakamlığına aktarılırken, iş yeri ve aracı zarar gören 21 vatandaşa acil yardım ödemesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 70 vatandaşın tarım arazisinde zarar tespiti yapıldı. AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve ilgili kurumların çalışmaları devam ediyor.

Madenli Beldesine bağlı mahalleler ile Çayeli ilçesine bağlı, afetten hasar görerek kapan yolların açılma çalışmaları da hızla sürüyor. Köy merkezlerinin tümünün açık durumda ve ara mahalle yollarının açılma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Evlerin jeolojik etüt çalışmalarının ekiplerce yürütülüğü afet alanlarında Sırtköy, Köprübaşı, Yamaç, Sarısu, Aşıklar ve Abdullahhoca köyü ile Madenli Beldesi Yazıcılar ve Merkez mahallelerinde tespit çalışmaları tamamlandı.

207 evde inceleme yapıldı

Bugüne kadar yapılan tespitlerde 207 ev incelendi, 4 evin yıkıldığı belirlendi. İnceleme sonucunda 33 ev yıkık/ağır hasarlı olduğu, bu 33 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesine karar verildi.

Evinin nakline karar verilen ailelerden kiraya taşınanlara kira yardımına başlanırken, barınma sıkıntısı olanlar için geçici çözüm olarak 4 aile, Çayeli Öğretmenevine yerleştirildi.

23 eve de istinat duvarı önerilirken, alt yapı hasarları haricinde duvar önerilen konutlar için 12 milyon lira hasar tespiti yapıldı.

Öte yandan Çayeli ilçesi Madenli beldesinde selden etkilenen Recep Günaydın, yetkililerden karayollarındaki logar ve menfezlerin açılmasını istedi.

Günaydın, logar ve menfezlerin kapalı olması nedeniyle hasarın daha da büyüdüğünü kaydetti.

Madenli, Çayeli, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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