Son Dakika Haberleri: Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı

39 dakika önce

Rize'de geçtiğimiz salı günü gerçekleşen silahlı saldırıda Gençağa Karafazlı isimli kişiyi yaralayan Şenol Aksu Trabzon'da yakalandı.

Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı, System.String[]

Rize'de geçtiğimiz salı günü gerçekleşen silahlı saldırıda Gençağa Karafazlı isimli kişiyi yaralayan Şenol Aksu Trabzon'da yakalandı.


Olay geçtiğimiz Salı günü 17.45 sularında Rize Merkez Sahili'nde bulunan Gençağa Karafazlı isimli gazeteciye ait işletmede meydana gelmişti. Kendisine ait özel işletmede arkadaşlarıyla oturan Gençağa Karafazlı içeriye giren Şenol Aksu isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramış kendisine isabet eden kurşun ile yaralanmıştı. Saldırgan Aksu ise işletmeden ticari bir taksiye binerek uzaklaşmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Tüm istihbaratları değerlendiren Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz çalışmalar yürütülerek saldırganın Trabzon'a kaçtığı bilgisine ulaşılınca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. Saldırgan bugün saat 17.00 sularında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - RİZE

Trabzon, Aksu, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş
Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'deki silahlı saldırının faili Trabzon'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]