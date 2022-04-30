Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

30.04.2022 23:37
Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, bordo-mavili taraftarlar, Rize'nin Pazar ilçesinde büyük coşku yaşadı..

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantilerken, bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Rize'deki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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