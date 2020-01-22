Rize'deki trafik kazaları kamerada - Son Dakika
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Rize'deki trafik kazaları kamerada

6 saat önce

RİZE'de, geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

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RİZE'de, geçen yıl meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kavşakta hız kurallarını ihlal ederek, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünün başka otomobile çarptığı, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarpmasıyla savrulduğu kazalar, mobese kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin mobese kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde; kavşakta hız kurallarını ihlal ederek, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünün başka otomobile çarptığı, yolda yürüyen kişinin otomobilin çarpması sonucu savrulduğu, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği ve yaya geçidinde yürümeye çalışan 2 kişiye motosikletin çarptığı kazalar yer aldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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