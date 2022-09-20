Bir iş yeri ile ev ve otomobilde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 93 tabanca fişeği, 30,83 gram metamfetamin, 38,23 gram esrar, 21,85 gram sentetik uyuşturucu, 0,86 gram toz halinde ecstasy hap, 3 sentetik ecza ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rize emniyet müdürlüğü, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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