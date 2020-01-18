Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı - Son Dakika
Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı
6 saat önce
RİZE (İHA) – Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
RİZE (İHA) – Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada kavşakta kararsız kalan otomobile karşıdan gelen otomobil bir anda çarptı. Trabzon'da ise kavşakta beklemeyerek devam eden iki araç çarpıştı. Şans eseri kazalarda ölen veya ağır yaralanan olmadı. - RİZE
Son Dakika Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Bize intikal etmiş bir şey yok İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü