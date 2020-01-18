Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı - Son Dakika

RİZE (İHA) – Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.



Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada kavşakta kararsız kalan otomobile karşıdan gelen otomobil bir anda çarptı. Trabzon'da ise kavşakta beklemeyerek devam eden iki araç çarpıştı. Şans eseri kazalarda ölen veya ağır yaralanan olmadı. - RİZE