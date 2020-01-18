Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı - Son Dakika

Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı

6 saat önce

RİZE (İHA) – Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı, System.String[]

RİZE (İHA) – Rize ve Trabzon'da kavşaklarda yaşanan kazalar MOBESE kameralarına yansıdı.


Rize'de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada kavşakta kararsız kalan otomobile karşıdan gelen otomobil bir anda çarptı. Trabzon'da ise kavşakta beklemeyerek devam eden iki araç çarpıştı. Şans eseri kazalarda ölen veya ağır yaralanan olmadı. - RİZE

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Bize intikal etmiş bir şey yok İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'deki ve Trabzon'daki kazalar MOBESE'ye böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]