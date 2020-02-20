Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi - Son Dakika

Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi

8 saat önce

Rize'de dün sabah korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan hastanın testleri negatif çıktı.

Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi, System.String[]

Rize'de dün sabah korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan hastanın testleri negatif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sonuçlarına göre hastanın mevsimsel grip olduğunu ve bugün taburcu edileceğini açıkladı.

Uzakdoğu ülkesi Tayland'da bir süre bulunduktan sonra Rize'ye gelen ve yüksek ateş şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan M.S.Y. isimli vatandaş korona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı. Dünden beri hastanede gözetim altında tutulan M.S.Y. için güzel haberi Sağlık Bakanı Fahretin Koca Verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Korona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın korona virüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" dedi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

fahrettin koca, Sabah, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı
Şişli'de yeni doğmuş bebeği poşete koyup çöpe attılar Çay üretimiyle özdeşleşen Rize, en çok çay ithal eden ilimiz oldu Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 18:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]