Son dakika haberleri... Yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yangında ev kullanılamaz hale geldi
24.01.2021 21:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'nin İyidere ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamayacak hale geldi.
Rize'nin İyidere ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamayacak hale geldi.
Olay, ilçeye bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Bayram Karafazlıoğlu'na ait 2 katlı evin son katında akşam saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken İyidere Belediyesi tarafından bölgeye itfaiye sevk edildi.
İtfaiyenin de müdahalesinin ardından yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.
(Hasan Fehmi Demir/İHA)
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